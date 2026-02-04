½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤ÎÀï¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡¢4²óÌÜ¤Ï¡Ú¿·³ã4¶è¡Û¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¿·³ã4¶è¡Û¤Ë¤Ï¡¢4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ¿¦¡¦ÏÉÈø±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦ÊÆ»³Î´°ì¤µ¤ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÌîÂ¼ÂÙÚö¤µ¤ó¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÂçÌð¼÷Çµ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ Á°¿¦¡¢¸µ¿¦¤Î2¿Í¤Ë¿·¿Í2¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÁªµóÀï¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ―――¡ã¼«Ì±¡¦¸µÏÉÈø±Ñ°ìÏº¸õÊä¡ä ¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ