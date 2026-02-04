ウクライナ軍の兵士がロシア軍の陣地に向けて戦闘用ドローンを発射する前に準備している様子＝1月23日、ドネツク州ポクロウスク市近郊/Reuters（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領はこのところ、戦場でのロシアの死者数を強調している。新たに就任した国防相に対しては、ロシア兵の殺害を最優先課題とするよう要求した。ゼレンスキー氏によると、昨年12月だけで3万5000人を超えるロシア兵が死亡、または重傷を負った。これをさ