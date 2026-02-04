チェコの野球チーム「Draci Brno(ドラッツィ・ブルノ)」へ入団する前ロッテの荻野貴司選手が、チェコ共和国の大使館を訪問しました。東京にあるチェコ共和国大使館は公式X(旧Twitter)で荻野選手の写真を掲載。荻野選手はスーツに身を包み、笑顔で写真におさまりました。本文では「日本野球界のスター、荻野貴司選手が、チェコのブルノ(@Draci_brno)への移籍を前に大使館を訪問しました」と紹介。続けて「荻野選手はマルチン・クル