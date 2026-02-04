広島市の平和公園にある原爆供養塔に納められている遺骨の手がかりを探すため、市は4日からすべての骨つぼの調査を始めました。4日、広島市の職員5人が原爆供養塔の納骨室に入りました。供養塔には、名前などが分かっていながら引き取り手が見つかっていない813人分の遺骨が納められています。去年、初めて骨つぼの遺髪のDNA型鑑定を実施した結果、1人の身元が判明。これを受け、市はほかにも遺髪が残っているケースがあるかなどを