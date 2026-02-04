演歌歌手の山川豊（６７）が４日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡＰＬＥＡＳＵＲＥＰＬＥＡＳＵＲＥで「デビュー４５周年山川豊〜キックオフスペシャルコンサート〜」を開催した。同公演は、２０１６年に行われたデビュー３５周年記念コンサート以来１０年ぶりのワンマンコンサートとなる。デビュー曲「函館本線」やこの日リリースされた新曲「駅」など全２４曲を披露した。山川は「いろんな事がありました。いろんな方に出