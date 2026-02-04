【モデルプレス＝2026/02/04】3月31日〜4月1日に有明アリーナにて開催される超特急の冠番組「VS.超特急」（日本テレビ系）連動LIVEイベント第2弾アーティスト出演者が解禁。8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）、7人組ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）の出演が発表された。【写真】超特急リーダー、15周年イヤーを語る◆MAZZEL、TAGRIGHTが超特急イベントに参戦3月31日は番組で培った“ぶっといキズナ”の