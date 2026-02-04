【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の妻夫木聡が2月4日、自身のInstagramを更新。「ジャンボ宝くじ」のキャラクターで知られる5人全員で集まったことを明かし、反響を呼んでいる。【写真】妻夫木聡ら大物主役級俳優のプラベショット◆妻夫木聡・吉岡里帆・成田凌・矢本悠馬・今田美桜が集結妻夫木は「＃ジャンボ兄弟」とハッシュタグを添えて「ジャンボ宝くじ」のCMで5人きょうだい役として出演している吉岡里帆、成田凌、矢本悠馬