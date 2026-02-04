2026年4月3日（金）と4月4日（土）、4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」の第四弾ラインナップが発表された。新たに発表されたのは4月3日（金）のDAY 1にkZm、4月4日（土）のDAY 2にDADA、DJ CHARI & DJ TATSUKI、KM、4月5日（日）のDAY 3にOZworld、Watsonの全6組となる。これで3日間で計59組が発表され、チケットは2月5日（木）20時からオフィシャル3次