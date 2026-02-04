ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、篠笛界の第一人者・狩野泰一が10年の研鑽を経てたどり着いた待望のニューアルバム『WORLD PEACE』の全貌に迫ります。（写真左から）林正樹、狩野泰一、金子竜太郎、柴田亮太郎◆篠笛界の第一人者・狩野泰一による渾身の最新作篠笛界の第一人者である狩野泰一が、大地の鼓動を打ち鳴らす和太鼓奏者であり、チャッパの神とも称される金子竜太郎、そし