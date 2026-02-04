17歳の少女に深夜に客引きをさせた疑いで、キャバクラの経営者の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕・送検されたのは、中区錦三丁目のキャバクラ「Lounge ルナ」の経営者・稲吉春希容疑者(24)です。稲吉容疑者はおととし11月、18歳未満と認識していた少女(当時17)に、午前1時過ぎからおよそ2時間、「錦三」の路上で自身の店の客引きをさせた疑いが持たれています。「夜の仕事を紹介してほしい」などと少女がSNSに投