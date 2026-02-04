三重県尾鷲市で、江戸時代から300年以上続く尾鷲神社の奇祭「ヤーヤ祭り」が3日夜も行われ、威勢よくもみ合う若者たちに歓声が上がりました。ヤーヤ祭りは、新年を祝い豊漁や豊作を占う尾鷲神社の奇祭で、その始まりは江戸時代に遡ります。祭りの呼び物「練り」は、戦国時代の武士が「ヤーヤー我こそは！」と敵を迎え撃つ様子を再現したもので、白装束に身を包んだおよそ100人の男衆が、かけ声をあ