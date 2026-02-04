日本時間１９時００分にユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（HICP・概算値速報）（1月）19:00 予想-0.4%前回0.2%（前月比) 予想1.7%前回1.9%（前年比) 予想2.2%前回2.3%（コア・前年比)