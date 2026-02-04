ドル円一時１５６．５９レベル、円売りにドル買いが加わる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時156.59レベルと本日の高値を伸ばしている。この局面ではドル買いが優勢となっており、ユーロドルやポンドドルが反落している。ユーロドルは1.1838レベルまで買われたあと、足元では1.1820付近と前日NY終値水準まで押し戻されている。ポンドドルも同様に、1.3733レベルを高値に1.3700手前水準へと反落している。