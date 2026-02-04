午前6時半ごろの気温は氷点下7.5度、水温は2.5度。諏訪市の諏訪湖畔では、4日朝も、御神渡りの判定を行う八剱神社の関係者が湖の観察を行いました。しかし…八剱神社 宮坂清 宮司「残念ながら御神渡りを拝観することはかないませんでした」1月26日には3シーズンぶりに全面結氷となりましたが、湖の氷がせり上がる御神渡りとはならず、「明けの海」が宣言されました。御神渡りができない「明けの海」は、8シーズン連続