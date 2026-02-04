ロッテの新人４選手が宮崎・都城キャンプ休日の４日、同市内にある名所「都城島津邸」を訪問した。ドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝、同２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝、同５位・冨士隼斗投手（２３）＝日本通運＝、同７位・大聖投手（２４）＝ホンダ鈴鹿＝はまず、人力車を体験。石垣元は年上の冨士が引いてもらい、笑みを浮かべた。続いて、江戸時代の薩摩藩から続く野太刀自顕流（のだちじげんりゅう