「クーリングオフもない」などとウソを言い、排水管の汚水ますを交換する工事契約を結んだとして、リフォーム業者の経営者らが逮捕されました。 警察によりますと、逮捕されたリフォーム業者「K-style」の経営者、鹿島大輔容疑者と従業員の男は去年、名古屋市の男性らに対し、排水管の汚水ますの交換工事で「クーリングオフもないです」などとウソを言い、契約を結んだ疑いがもたれています。鹿島容疑者らは、神奈川県を中心に点検