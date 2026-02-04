副業サイトに応募してきた人に「初期費用が必要」などと、うそを言う手口で、あわせて7億円以上をだまし取ったとみられるサイトの運営者ら9人が逮捕されました。逮捕されたのは佐藤元気容疑者（39）ら男9人で、去年、運営する副業サイトに応募してきた女性に対し「副業の初期費用が必要」などと、うそを言い、165万円相当の暗号資産をだまし取った疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、9人は応募者に対し「およそ150万円