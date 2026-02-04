東京電力福島第1原発事故で、福島県や首都圏から九州4県に避難した約40人が、東電と国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は4日、2020年の一審福岡地裁判決を変更し、福島県からの避難者22人へ計約387万円を支払うよう東電に命じた。金額は一審の計約490万円から減額し、改めて国の責任は認めなかった。高瀬順久裁判長は「想定される津波に基づいて防潮堤を設置しても、より規模の大きい地震による津波を防げなか