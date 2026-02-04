４日午後６時１０分頃、東急東横線の元町・中華街発所沢行き電車が反町―横浜駅間を走行中、信号の不具合が発生した。東急電鉄は信号確認のため、菊名―横浜駅間の運転を見合わせていたが、午後８時８分頃、運転を再開した。