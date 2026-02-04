4日午前、大仙市で自宅の屋根の積雪を確認しようとした男性が転落し、大けがをしました。大仙警察署の調べによりますと4日午前9時10分ごろ、大仙市大曲で自宅1階の屋根の積雪を確認しようとした60歳の男性が、はしごから屋根に移動しようとして約3.1メートルの高さから転落しました。男性は背骨を折る大けがをしました。県内は内陸地域に雪下ろし注意情報が出されています。県では、雪下ろしを行う際は安全な作業を心がける