香川県教育委員会は、交通事故を起こした高松市の公立小学校の25歳の女性教諭をきょう（4日）付で戒告の懲戒処分としました。女性教諭は昨年7月、普通乗用車で高松市内の道路を通行中、対向車に気を取られ、横断歩道を渡っていた児童をはねて顔などにけがをさせたということです。教育委員会では、「安全運転の励行や交通法規の遵守等について指導を徹底していきたい」としています。