■話題作がVRChatのピューロランドに上陸 いま、アニメ映画『超かぐや姫！』が巷で大きな話題となっている。 （関連：【画像】にじさんじからデビューした「女子高生の親友コンビ」白砂あやね、水面まどか） Netflix独占配信ながら、ボーカロイドを大きく絡め、配信前に様々な歌ってみた動画を展開することによるリーチ、そして仮想世界やXRにフィーチャーした物語は、シナリオの出来