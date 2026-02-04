（台北中央社）昨年の大阪・関西万博で、台湾が民間企業名義で出展した「テックワールド館」が、来月3日に南部・嘉義県で開幕する「台湾ランタンフェスティバル」（台湾灯会）に出展される。卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）が4日、記者会見で発表した。外観は変更されるものの、展示内容は可能な限りオリジナルを再現する。テックワールド館は、経済部（経済省）の外郭団体、台湾貿易センター（中華民国対外貿易発展協会、