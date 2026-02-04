（台北中央社）格安航空会社（LCC）のタイガーエア台湾（台湾虎航）は4日、台中―那覇線を3月30日に開設すると発表した。週2便で運航する。同社は路線網の最適化を図るとし、現在運航している台中―マカオ線のリソースを沖縄線の開拓に投入すると説明。台湾の航空会社としては唯一、台北（桃園）、台中、台南、高雄各空港と那覇を結ぶ直行便を持つことになると強調した。台中からは月曜日と金曜日の午前7時10分、那覇からは火曜日