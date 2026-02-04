【その他の画像・動画等を元記事で観る】 久保田利伸が、べストアルバム『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』に続くデビュー40周年企画第2弾として、3月11日に『THE BADDEST ～Son of R＆B～』をリリースすることが決定した。 ■初回生産限定盤は、久保田利伸本人が収録曲について語るコメント映像付き 『THE BADDEST ～Son of R＆B～』は、久保田利伸が、これまでにリリースした楽曲