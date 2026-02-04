日経225先物（3月限）は前日比100円安の5万4520円で取引を終了。寄り付きは5万4030円と、シカゴ日経平均先物（5万4105円）にサヤ寄せする形で、売りが先行した。ただし、直後につけた5万3900円を安値に下げ渋り、5万4000円～5万4200円辺りで保ち合いを継続。前場中盤にこのレンジを上抜くと、前場終盤にかけて5万4490円まで下げ幅を縮めた。ランチタイムでは5万4400円を挟んだ狭いレンジでの推移が続いた。後場中盤に5万42