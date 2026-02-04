将棋の藤井聡太六冠（23）は、きのうときょう行われた王将戦の第3局は、敗れました。 【写真を見る】【速報】藤井聡太六冠（23）王将戦第3局 敗れる ｢チャンスの少ない将棋に…｣ これで1勝2敗に 第4局は2月17日に和歌山市で （藤井聡太六冠）「最初の形勢判断が甘く、チャンスの少ない将棋になってしまった。反省点を踏まえて、内容を良くしていけるように頑張りたい」 藤井六冠は1勝2敗 第4局は2月17日に和歌山市で 藤井聡太