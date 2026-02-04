チュートリアル・徳井義実＆桃月なしこがW主演を務めるテレビ大阪ドラマ『令和に官能小説作ってます』の第5話が、きょう4日深夜に放送される。【動画】“人気官能小説家”からの提案に困惑…『令和に官能小説作ってます』第5話予告フランス書院で実際に起こった話をベースにした同名小説を原案とした、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマ。出版社で働くことを夢見て「フランス出版」に転職した大泉ましろ（桃