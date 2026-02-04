9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の冠番組『VS.超特急』（日本テレビ系／毎週月曜深0：59）の連動LIVEイベント『VS.超特急』第3弾が、3月31日、4月1日の2日間にわたって、東京・有明アリーナで開催される。それに先立って、出演アーティスト第2弾が発表された。【写真】DAY1もDAY2も豪華！『VS.超特急』ライブラインナップ3月31日DAY.1は「番組で培ったぶっといキズナのアーティストが大集結！超特急メ