ボートレース平和島の「BTSオラレ上越開設14周年記念第63回東中杯」が4日に開幕した。初日、動きが光っていた一人が寺島吉彦（40＝東京）だ。相棒の45号機は前操者の酒井俊弘が前節最終戦で初日のチルト3度に戻した。それを引き継いだ寺島は初戦5号艇の4Rを3度のまま挑んだ。レース前は「スタートが難しい」。それでも本番は大外からコンマ05の2番手スタート。1周1マーク伸び切って大捲りを決めた。「チルト3度は良かったで