プロ野球・巨人の松本剛選手がキャンプイン前に日テレジータスの取材に応じ、「（ファンの方々の）目にとまるようなそんなプレーができたらなと思います」などと語りました。このオフに日本ハムからFA移籍で巨人に加入した松本選手の背番号は「9」。小さい頃から憧れていた巨人のユニホームに袖を通した瞬間は「テンションも上がりました」と笑顔を見せました。オフには打撃に重点をおいて、トレーニングしてきたそう。「自分の中