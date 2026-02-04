受験シーズンを迎えていますが、インフルエンザ感染が再び広がっています。県内では小中学生を中心に流行していて、B型の患者が急増しているということです。熊本市の小児科クリニック。■医師「きのうの午後1時で何度ですか？」■患者の保護者「38℃超えてます」3日から発熱などの症状を訴えている7歳と5歳の兄弟。インフルエンザB型と診断されました。■保護者「今まで多分インフルエンザは一回もかかったことないです。わ