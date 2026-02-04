東急電鉄によりますと東横線は、4日午後6時すぎ、信号確認の影響で菊名駅と横浜駅の間で運転を見合わせていて、再開の見通しは立っていないということです。東京メトロ副都心線方面と菊名駅の間で、折り返し運転を行っています。