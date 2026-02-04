阪神の春季キャンプ具志川組が4日、第1クール最終日の練習を終えた。この日は赤星憲弘氏（49）が臨時コーチとして、若手に走塁について熱血指導。育成ドラフト2位・山崎照英内野手（22＝兵庫ブレイバーズ）が質問攻めするなど、若手にとって有意義な練習時間となった。以下は平田2軍監督の一問一答。――赤星臨時コーチが新人に指導「言うことややることが、安藤コーチやファームのコーチと方向性が一緒なんでね。毎年新人に