元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。握手会でファンに交際がバレていたことを明かした。辻本は「握手会でファンの人の手に『珠理奈と付き合ってるしょ？』と書いてあった」と明かした。「たどりついた人が1人いて、握手会って10秒とかなんで、握手のときにスーってきて。パって（手のひらを）見せられて。びっくりしちゃって