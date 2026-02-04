俳優高橋文哉（24）が4日、都内で、主演声優を務める映画「クスノキの番人」（伊藤智彦監督）の公開記念舞台あいさつに共演の齋藤飛鳥とともに登壇した。同作は、累計100万部を突破した東野圭吾氏の同名小説を原作に、“祈れば願いがかなう”と伝えられるクスノキの番人になった青年が、思いがけない真実に導かれて成長していく感動の物語。東野作品としては初のアニメ化となった。公開から数日、SNSでの反響が大きく「日がたつに