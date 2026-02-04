2001年3月に解散した人気ロックバンド“ジュディマリ”ことJUDY AND MARYのギタリスト、TAKUYAがタイ・バンコクへの移住を発表し、大きな話題となっている。「TAKUYAさんは『サンケイスポーツ』の取材に応じ、2023年から拠点にしていた台湾の台北を離れ、昨年の秋からタイのバンコクへ住んでいることを明かしました。記事では『日本が失ってしまった明るいワクワク感もある』と語っています。2024年には不整脈を診断され手術を受