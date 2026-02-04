市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす5日・あさって6日も、なだれや落雪に注意してください。一方、7日・土曜日からは気温が下がり、8日・日曜日は大雪の可能性があります。気象台の週間予報です。 きょう4日は3月並みの気温でしたが、あす5日・あさって6日も10度以上です。なだれや落雪には引き続き、注意してください。6日・金曜日は雨か