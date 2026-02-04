Photo : Kazumi Oda 会議がつらいのは、アイデア不足ではなくヘッドセット不足かもしれない。会議の時間は、仕事のなかで最も負担が大きい瞬間のひとつだ。長引けば耳が痛くなり、声はこもり、雑音に気を散らされる。そんな日常の小さな不快感を、静かに解消してくれる道具がある。それが Belfida MAGIC MIC IIIである。実際に使ってみると、88グラムという軽さと装着感、AIノイズキャンセル