タレントの若槻千夏が出演する、テレビ朝日のバラエティ番組『若槻千夏のうるさい心理テスト』(毎週火曜26:36〜 一部地域を除く)が3日に放送された。『若槻千夏のうるさい心理テスト』3日の放送には、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気を博した18歳のMON7Aがゲストとして登場。誕生日プレゼントをテーマにした心理テストに挑戦した。恋愛についてのトークになると、MON7Aは「最後に付き合っていたのが中学