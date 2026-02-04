可愛い妹のために『マッサージ』の施術をおこなうお兄ちゃん猫。愛情が溢れるような圧強めのマッサージに妹猫の表情は…！？ふたりの絆の深さが伺える様子にほっこり癒される人が続出しています。投稿には、記事執筆時点で、13.5万回再生を突破し「私もくらいたい」「痛気持ちよさそう」といった声が寄せられています。 【動画：妹猫に『圧強めなマッサージ』を兄猫がした結果…「私もしてほしいｗ」「なんとも