シンガー・ソングライターのアレックス・ウォーレンが、1日に行われたグラミー賞授賞式でのパフォーマンス中に起きた技術トラブルについて口を開いた。最優秀新人賞にノミネートされていたアレックスが、ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナのステージで、ヒット曲「Ordinary」を披露した際、放送を見ていた視聴者は異変に気づいていた。 【写真】グラミー賞