（C）︎hiro者・西修（秋田書店）／NHK・NEP 『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』が、2027年１月からの新アニメとしてNHK総合テレビで放送することが決定した。漫画・hiro者(ひろじゃ)氏、原案・西修(にし おさむ)氏による同名人気連載作が原作で、今年4月からEテレでアニメ第４シリーズの放送が決定している『魔入りました！入間くん』の公式スピンオフ作品。貧民街(スラム)で暮らす心優し