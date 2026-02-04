衆議院選挙は2月8日の投開票に向けて終盤戦に入りました。こうちeyeでは候補者が高知県内各地で有権者に何を訴えているのか、戦いぶりをお伝えします。今回は高知1区。13期目を目指すベテランの前職に新人2人が挑む戦いです。高知1区に立候補しているのは、届け出順に参政党の新人・金城幹泰氏（43歳）、自民党の前の議員・中谷元氏、（68歳）、中道改革連合の新人・田所裕介氏（45歳）の3人です。去年の参議院選挙に続き、2度目の