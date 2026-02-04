◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセンダイナミックなフォームで一気に駆け抜けた。オフトレイル（牡５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）は、坂路で５３秒６―１２秒２を強めでマーク。前脚を高く振り上げ、力感に満ちた動きだ。吉村調教師は「いつも通り、上がり重点ですが、始動戦としては整っています」とうなずいた。前走のマイルＣＳでは、４角１３