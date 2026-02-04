巨人は５月２６日からのソフトバンク３連戦と８月２１日からの広島３連戦（ともに東京ドーム）を「橙魂シリーズ２０２６―ＦａｍｉｌｙＯｒａｎｇｅ―」として開催すると４日、発表した。同シリーズは今年で１５年目で、東日本大震災の復興支援を目的にスタートした企画。選手らが着用したユニホームを慈善オークションに出品し、売り上げを義援金として被災地に寄付するなど、様々な支援活動を行っている。今回の６試合