【新華社北京2月4日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席は4日、ベトナムのトー・ラム共産党書記長の特使として訪中した中央政治局委員・外相のレ・ホアイ・チュン氏と北京の人民大会堂で会見した。