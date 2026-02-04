テレビ朝日系「夫が寝たあとに」が３日に放送され、藤本美貴、横澤夏子がＭＣを務めた。この日は「くみっきー」の愛称でギャルモデルとしてカリスマ的な人気を誇った舟山久美子が登場。清潔感に満ちた美人ママのオーラを振りまいた。平成ギャルからの鮮やかなモデルチェンジにＳＮＳも即反応。「くみっきー相変わらず可愛すぎる子育てにやつれてない」「くみっきー全然ギャルじゃなくてびっくりした！ずっとかわいい