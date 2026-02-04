年間を通じて2月2、3日だけ突出しているグラフある。その正体は、破棄された「恵方巻の数」だ。そんな中、大手コンビニなどで売れ残った恵方巻きがフードロスに取り組む会社に持ち込まれた際の写真が話題になっている。【映像】“恵方巻き”が大量廃棄された様子日本フードエコロジーセンター代表取締役の高橋巧一氏に話を聞くと、「持ち込まれた恵方巻きは、基本的にはエコフィードと呼ばれる“飼料化のリサイクル”に利用し