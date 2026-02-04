記者会見するベネズエラのセイコウ・イシカワ駐日大使＝4日午後、東京・内幸町の日本記者クラブベネズエラのセイコウ・イシカワ駐日大使は4日、米国によるマドゥロ大統領拘束から1カ月を迎えたことを受け、東京都内の日本記者クラブで記者会見した。「軍事行動による大統領連れ去りは許されない」と米国を批判し、マドゥロ氏が現在も正当な大統領だと訴えた。2024年大統領選では選挙管理当局が詳細な結果を示さないままマドゥ